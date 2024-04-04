«Вполне справляемся»: в Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России Сенатор Бондарев: в России не планируется мобилизация

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В России не планируется новая волна мобилизации, РФ справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. По его словам, ВС РФ справляются имеющимися средствами.

В России новая волна мобилизации не планируется. Это подтверждают и слова Дмитрия Пескова — пресс-секретаря президента России, и объективная ситуация на фронтах. Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных. Поэтому победа будет за нами, — сказал Бондарев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России с 1 июня объявят новую волну мобилизации, под которую якобы подпадут 300 тысяч человек. При этом, по словам украинского президента, главком ВСУ Александр Сырский провел аудит и выяснил, сколько военнослужащих требуется Украине для ведения боевых действий.

Ранее в Сети начала распространяться фотография «приказа» главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан после выборов президента. В документе утверждалось, что 25 марта якобы будет объявлен призыв граждан на военную службу. Позднее председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов назвал «приказ» фейком. По словам парламентария, это «проделки оппонентов», которые вбрасывают через интернет поддельный документ.