«Провокации и эскалация»: военкор о создании миссии НАТО на Украине Котенок: НАТО создает миссию на Украине для провокаций и эскалации конфликта

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Решение стран НАТО создать совместную миссию альянса на Украине свидетельствует о том, что Запад намерен организовать новые провокации и эскалировать ситуацию, поделился мнением военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его мнению, к обучению украинских военных оно не имеет никакого отношения.

К вступлению Киева в НАТО это не имеет ровным счетом никакого отношения, а вот к новым провокациям и дальнейшим шагам Запада к эскалации — имеет и самое прямое, — сказал он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. По его словам, это не означает вступление стран Альянса в боевые действия, однако облегчит логистику помощи Киеву. В частности, больше украинских военных смогут пройти подготовку в Польше.

До этого глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что на территории Украины уже присутствует военный персонал стран — участниц НАТО, в него входят и люди, «время от времени посещающие» контролируемые Киевом территории. При этом он исключил возможность того, что европейские военные станут участниками боевых действий «в окопах» на Украине.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в свою очередь отмечал, что в случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины ответ России последует незамедлительно. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сказавшего, что такая возможность обсуждается.