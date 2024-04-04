Женщина погибла в Горловке, Каховка без газа: как ВСУ атакуют РФ 4 апреля

Фото: t.me/vvgladkov

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Три человека пострадали и один погиб в результате украинских ударов по ДНР. Несколько населенных пунктов Херсонской области остались без электричества после обстрелов. В Калининградской области пассажирский поезд сошел с рельсов из-за газового баллона, который подложил на пути местный житель. Крупный свинокомплекс был атакован дронами в Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Три женщины пострадали и одна погибла при обстрелах ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 53 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 32 обстрела на Донецком направлении и 21 — на Горловском. ВСУ выпустили 168 боеприпасов по региону. Многоквартирный дом попал под удар на Ленкоранской улице в Донецке. Беспилотник сбросил боеприпас на частный жилой дом на улице Академика Королева в Горловке.

В результате прилетов снарядов на Ленкоранской улице три женщины получили ранения, одной из них — почти 90 лет. Еще одна женщина, 1965 года рождения, скончалась на месте.

«Одна женщина погибла, еще три получили ранения различной степени тяжести. <...> Ранены женщины 1936 г. р., 1962 г. р., 1969 г. р., им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Жители Каховки и четырех сел остались без газа из-за обстрела

Утром 3 апреля Херсонская область подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Газораспределительная станция «Каховка» получила повреждения, в результате чего несколько населенных пунктов лишились газа.

«Без газоснабжения остались жители города Каховки, сел Малокаховка, Любимовка, Коробки и Каменка. <...> Специалисты „Херсоноблгаза“ <...> немедленно приступили к ремонту», — написал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что всего по левобережью Херсонщины было выпущено 33 снаряда. Ударам подверглись восемь населенных пунктов.

ВСУ ударили по Розовке в Запорожской области

Накануне вечером украинская армия обстреляла поселок Розовка в Херсонской области. В районе населенного пункта работали российские средства ПВО, сообщил Владимир Рогов.

По его словам, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны РФ информацию об атаке не комментировало.

Фото: МО РФ

Газовый баллон снес поезд с рельсов в Калининградской области

20-летнего жителя Калининградской области задержали по подозрению в организации теракта. По версии правоохранителей, он подложил газовый баллон на железнодорожные пути в районе поселка Константиновка, из-за чего там сошел с рельсов поезд, в котором находились 207 пассажиров. При этом никто из них не пострадал.

На допросе молодой человек свои мотивы объяснил тем, что хотел помешать людям добраться на работу, поскольку сам ее не имеет. Сотрудники правоохранительных органов считают, что юношу могли курировать украинские агенты. Сейчас они проверяют эту версию.

Диверсию на объекте связи предотвратили в Уфе

Сотрудники ФСБ задержали с поличным троих подростков при попытке поджечь объект связи в Уфе. Как установили силовики, молодые люди были завербованы через Telegram. За диверсию кураторы обещали им денежное вознаграждение.

С места происшествия были изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию. Задержанные арестованы.

ПВО сбила два беспилотника над Тульской областью

В ночь на 4 апреля российские средства ПВО уничтожили над Тульской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности. Обошлось без жертв и разрушений. Минобороны РФ подтвердило информацию об атаке.

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Свинокомплекс попал под удар ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины трижды за 3 апреля обстреляли поселок Красное в Белгородской области. В результате один легковой автомобиль получил повреждения. Никто из местных жителей не пострадал.

Перед этим под огнем ВСУ оказалось село Вязовое Краснояружского района. Там также обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получили два жилых дома, линии электро- и газоснабжения.

Также украинские войска атаковали с помощью беспилотников один из крупнейших российских свиноводческих комплексов «Агро-Белогорье». По данным Telegram-канала Mash, БПЛА сбросили на предприятие четыре взрывных устройства, пострадал один из сотрудников комплекса. Официального подтверждения этой информации нет.

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