«Это старый прием»: Сладков высказался о городах-смертниках ВСУ Сладков: ВСУ будут минировать города ДНР и скрывать заложенную взрывчатку

Вооруженные силы Украины будут не просто минировать социальные объекты в Славянске и Краматорске, но и скрывать заложенную взрывчатку, поделился мнением военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Виктора Водолацкого о создании украинской армией городов-смертников. По словам военкора, это старый прием.

Очевидно, там будут не просто минировать, а скрывать заложенную взрывчатку! Причем это станут делать обученные натовские отряды специального минирования. Мины, скрытые в стенах, бомбы, спрятанные в трупах собак, которые выложат на улицах, чтобы не вызывать подозрений, — написал военкор.

Сладков назвал тактику ВСУ «старым приемом». Он отметил, что фашисты в годы Второй мировой войны действовали аналогичным способом.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее заявил, что ВСУ минируют объекты социальной инфраструктуры в Славянске и Краматорске, делая их городами-смертниками. По его словам, военные ставят тяжелое вооружение в каждом доме, детском саду и школе.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что крупномасштабное наступление ВС России в зоне СВО начнется после взятия под контроль Славянска и Краматорска. По его мнению, оба города и близлежащие населенные пункты превращены Киевом в самый мощный оборонительный рубеж ВСУ.