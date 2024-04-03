Депутат раскрыл, как ВСУ делают Краматорск и Славянск городами-смертниками Водолацкий: ВСУ минируют социальные объекты в Краматорске и Славянске

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины минируют объекты социальной инфраструктуры в Славянске и Краматорске, они хотят сделать их городами-смертниками, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, военные ставят тяжелое вооружение в каждом доме, детском саду и школе.

Дальше мы выходим на линию Краматорск — Славянск — Красноармейск, где сейчас [главком ВСУ Александр] Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками. [Военные] минируют все социальные объекты, чтобы перед уходом взорвать все объекты, в первую очередь социальной инфраструктуры, в этих городах, — сказал он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что крупномасштабное наступление ВС России в зоне СВО начнется после взятия под контроль Славянска и Краматорска. По его мнению, оба города и близлежащие населенные пункты превращены Киевом в самый мощный оборонительный рубеж ВСУ.

До этого сообщалось, что взятие под контроль Орловки позволит российским военным продвинуться к югу от населенного пункта Семеновка с перспективой его освобождения. Это скажется на возможности стабилизировать северный фланг к западу от Авдеевки.