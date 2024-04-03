Стало известно, в каких районах СВО Украина несет самые большие потери Военэксперт Дандыкин: ВСУ теряют больше всего бойцов под Авдеевкой и Работино

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ несут самые большие потери на Донецком направлении — в районе Авдеевки и Часового Яра. Он отметил, что бои также идут за Работино.

Предположу, что самые ожесточенные идут там, где ВСУ несут самые большие потери. Это Донецкое направление — Авдеевка, Часов Яр. Они понимают, что фронт с их стороны может рухнуть, а дальше будет падение Славянско-Краматорской линии обороны — самой мощной у ВСУ сейчас. Все это большое Донецкое направление. Плюс Работино. Предположу, что также напряженная ситуация в районе Херсона, — считает Дандыкин.

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