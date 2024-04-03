Калининградца задержали после схода поезда с рейсов из-за газового баллона SHOT: полиция задержала калининградца, который подложил газовый баллон под поезд

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Калининградской области задержали 20-летнего местного жителя, который подложил газовый баллон на железнодорожные пути в районе поселка Константиновка. По данным канала, его действия привели к сходу с рейсов поезда, в котором находились 207 пассажиров. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

Как пишет SHOT, инцидент произошел 2 апреля в 8:21 утра. По данным канала, поезд Советск — Калининград наехал на газовый баллон, лежавший на путях, после чего сошел с путей. Отмечается, что в результате аварии также произошла разгерметизация баллона и выход газа. Всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Движение поездов было восстановлено в 13:30.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в тот же день. SHOT утверждает, что им оказался 20-летний житель поселка Константиновка. Канал пишет, что на допросе он признался, что взял якобы пустой баллон из-под газа, положил его на ж/д пути между рельсов.

SHOT отмечает, что свои мотивы задержанный объяснил тем, что хотел помешать людям добраться на работу, поскольку сам ее не имеет. Сотрудники правоохранительных органов проверяют версию о том, что юношу могли курировать украинские агенты.