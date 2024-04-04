Военный эксперт назвал возможные причины атаки ВСУ на свинокомплекс Военэксперт Баранец: ВСУ могли ударить по свинокомплексу в Белгороде по ошибке

Фото: МО Украины

ВСУ могли ударить по свинокомплексу «Агро-Белогорье» в Белгородской области по ошибке, считает полковник в отставке Виктор Баранец. В разговоре с «Радио 1» военный эксперт подчеркнул, что российские свинарники пока еще не приравняли к стратегическим военным объектам.

Давайте все-таки говорить о том, что это могла быть ошибка, просчет. Потому что российские свинарники пока не приравняли к стратегическим военным объектам, где бы они не находились, — пояснил эксперт.

Если же атака ВСУ была целенаправленной, то она может быть связана с желанием Киева нарушить продовольственную систему России. По словам полковника, сделать это не удастся: Белгородская область хорошо развита в хозяйственном отношении. Как уточнил эксперт, украинской армии просто «не хватит взрывных устройств».

Как писал Telegram-канал Mash, 3 апреля украинский БПЛА атаковал один из крупнейших российских свиноводческих комплексов «Агро-Белогорье». По предварительным данным, на предприятие было сброшено четыре взрывных устройства.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщила, что дежурные средства ПВО уничтожили в ночь на 4 апреля беспилотники ВСУ над территорией Белгородской и Тульской областей. По данным ведомства, в общей сложности были ликвидированы пять дронов.