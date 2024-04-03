Назван военный прием, который Россия никогда не применит в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: Россия не станет концентрировать силы на одном направлении

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России не станут концентрировать силы и наносить удар по линии обороны ВСУ на отдельном направлении. Он отметил, что подобная тактика чревата ослаблением флангов и окружением.

Вряд ли ВС Россия сконцентрирует силы на каком-то одном участке ЛБС. Все просматривается со спутников, скрыть передвижение такого количество войск практически невозможно. Если наращивать группировку только на одном участке, значит, придется оголить линию фронта на другом или ослабить ее, поставив войска под угрозу окружения. Такого Россия себе позволить не может, — считает Дандыкин.

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