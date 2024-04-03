Трое подростков за деньги пытались совершить диверсию в Уфе УФСБ: в Уфе задержаны трое подростков при попытке совершить диверсию

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Правоохранители задержали с поличным троих подростков при попытке поджечь объект связи в Уфе, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ. Как отмечается, их вербовка проводилась через Telegram. За диверсию кураторы обещали им деньги.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи, — приводит агентство сообщение ведомства.

Правоохранители изъяли с места происшествия инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления. Возбуждено дело по статье о покушении на диверсию. Задержанные заключены под стражу.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что двое неизвестных подожгли батарейный шкаф у железнодорожной станции Удельная в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По данным канала, злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения. Помимо этого, отмечает канал, у шкафа была погнута дверь, на корпусе был оплавленный пластик, кусочек тряпки и копоть, от конструкции исходил запах горючего.