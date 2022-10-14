Запорожская АЭС начала работу по российским стандартам Глава Энергодара Волга: Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС в Энергодаре

Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар, перешла на работу по российским стандартам, сообщил в разговоре с ТАСС глава администрации города Александр Волга. Он пояснил, что ЗАЭС стала частью компании «Росэнергоатом» и перешла под юрисдикцию РФ.

Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам, потому что назначена эксплуатирующая организация указом президента Российской Федерации. Естественно, Запорожской атомная станция — это уже часть российской компании «Росэнергоатом», уже перешла под юрисдикцию РФ, — заявил глава Энергодара.

Волга добавил, что заработная плата сотрудникам ЗАЭС будет перечисляться из РФ.

Накануне Волга заявил, что Украина прекратила подачу электроэнергии, с помощью которой обеспечивалась работа Запорожской АЭС. По его словам, станция перешла на резервные источники энергии.

Ранее сообщалось, что подача электричества на Запорожскую АЭС для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередачи, о чем заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. В то же время говорить о полноценном запуске станции, по его словам, преждевременно, так как для этого необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.