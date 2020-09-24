Воробьёв опроверг введение экстренных мер в больницах Подмосковья

https://static.news.ru/photo/5c857462-fe93-11ea-87f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся стабильной, больницы не готовят в экстренном порядке новые койки для больных с COVID-19.

Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал в эфире телеканала «360». Ранее о введении экстренных мер в медучреждениях региона сообщили СМИ. Губернатор подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности. Он добавил, что Министерство здравоохранения области следит за ситуацией с койко-местами. На данный момент в больницах Подмосковья не менее 50% свободных коек.

Поэтому, что касается мест в стационарах для тех, кто лечится от коронавируса, — у нас ситуация стабильная. Всё необходимое есть: и лекарства все самые современные, и оборудование, и средства индивидуальной защиты, и сами койки, — сообщил Воробьёв.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 205 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии в регионе отмечен 72 321 случай коронавирусной инфекции при 1304 летальных исходах.

22 сентября в Минздраве РФ заявили, что коечный фонд для больных коронавирусом в медучреждениях страны загружен на 81%, передавал NEWS.ru.