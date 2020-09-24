Воробьёв опроверг введение экстренных мер в больницах Подмосковья

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся стабильной, больницы не готовят в экстренном порядке новые койки для больных с COVID-19.
Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
Поэтому, что касается мест в стационарах для тех, кто лечится от коронавируса, — у нас ситуация стабильная. Всё необходимое есть: и лекарства все самые современные, и оборудование, и средства индивидуальной защиты, и сами койки, — сообщил Воробьёв.
За прошедшие сутки в Московской области выявили 205 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии в регионе отмечен 72 321 случай коронавирусной инфекции при 1304 летальных исходах.
22 сентября в Минздраве РФ заявили, что коечный фонд для больных коронавирусом в медучреждениях страны загружен на 81%, передавал NEWS.ru.
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