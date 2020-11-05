Власти Крыма временно запретили торжественную регистрацию брака

https://static.news.ru/photo/8a9ed7a6-1f5b-11eb-8f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Pagels/SULUPRESS.DE/Global Look Press

В Крыму ввели временный запрет на проведение церемонии регистрации брака. Парам предлагают два варианта на выбор — регистрацию без гостей или перенос торжества на более поздний срок.

Власти также запретили проводить выездные церемонии бракосочетания и торжества по случаю регистрации рождения ребёнка, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на минюст республики.

В министерстве добавили, что органы ЗАГС принимают граждан только по предварительной записи. Это не относится к случаям регистрации рождения или смерти.

За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 207 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии на полуострове заболели 10,3 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 152 жителя республики.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вводить режим ЧС в регионах, где складывается наиболее сложная ситуация с распространением инфекции. Он также порекомендовал местным властям рассмотреть возможность отправки пациентов из приграничных районов на лечение в соседние регионы.