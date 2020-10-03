Власти Камчатки допустили химическое загрязнение океана у побережья

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Транспортная прокуратура проводит проверку в международных аэропортах Челябинска и Магнитогорска в связи с несоблюдением посетителями и сотрудниками масочного режима. На нарушения прокуроры обратили внимание после мониторинга публикаций в СМИ. Кроме того, видеофиксация подтвердила «беспрепятственное прохождение посетителей в здание аэропорта без масок», меры профилактики не соблюдали и работники организаций, осуществляющих там предпринимательскую деятельность.

По факту несоблюдения режима ограничительных мероприятий в период распространения COVID-19 Челябинской и Карталинской транспортными прокуратурами совместно с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводится проверка, — цитирует РИА Новости сообщение Уральской транспортной прокуратуры....