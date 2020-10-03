Власти Камчатки допустили химическое загрязнение океана у побережья

В министерстве природных ресурсов и экологии Камчатки считают, что гибель морских животных у побережья Тихого океана связана с химическим загрязнением воды.
Уже сейчас специалисты говорят, что там повышено содержание нефтепродуктов, фенолов. Что это и каков источник, надзорные органы выясняют. <...> Эти вещи связаны, но источник и характер загрязнения пока не установлены. <...> Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением, — приводит РБК слова врио главы ведомства Алексея Кумарькова.
Он отметил, что экологи взяли пробы воды, более точные результаты будут известны на следующей неделе.
Проверки в связи с экологической ситуацией на побережье проводят прокуратура, управления Росприроднадзора и Росрыболовства.
Ранее NEWS.ru писал, что сёрферы на восточном побережье Камчатского полуострова пожаловались на запах и резь в глазах. Также они сообщали о том, что море выбрасывает на берег тела погибших морских животных.