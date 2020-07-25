В Югре сбитая ВАЗом девушка погибла от удушья

Причиной смерти 22-летней жительницы Ханты-Мансийского АО, оказавшейся под колёсами ВАЗа, стала механическая асфиксия. Это следует из медицинского заключения, которое получила мать погибшей.
Женщина считает, что её дочь была задушена во время отдыха с друзьями, после чего они инсценировали ДТП, сообщает «Регион online». Полиция придерживается версии, что причиной смерти всё-таки стал именно наезд. Предположительно, 22-летняя подруга погибшей, будучи пьяной, села за руль ВАЗ-2109 и задавила её. Девушка скончалась на месте происшествия.
На теле погибшей обнаружены ссадины и гематомы. Мать пытается добиться возбуждения уголовного дела и полноценного расследования.
Ранее NEWS.ru писал о ДТП в Берлине. Mercedes с эстонскими номерами въехал в группу пешеходов недалеко от станции Zoologischer Garten, в результате пострадали семь человек, писал NEWS.ru.
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