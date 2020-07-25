В Югре сбитая ВАЗом девушка погибла от удушья

https://static.news.ru/photo/9d04583a-cf1a-11ea-a9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной смерти 22-летней жительницы Ханты-Мансийского АО, оказавшейся под колёсами ВАЗа, стала механическая асфиксия. Это следует из медицинского заключения, которое получила мать погибшей.

Женщина считает, что её дочь была задушена во время отдыха с друзьями, после чего они инсценировали ДТП, сообщает «Регион online». Полиция придерживается версии, что причиной смерти всё-таки стал именно наезд. Предположительно, 22-летняя подруга погибшей, будучи пьяной, села за руль ВАЗ-2109 и задавила её. Девушка скончалась на месте происшествия.

На теле погибшей обнаружены ссадины и гематомы. Мать пытается добиться возбуждения уголовного дела и полноценного расследования.

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