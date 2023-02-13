В Симферополе произошла массовая драка из-за украинских автономеров

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Старые украинские автомобильные номера спровоцировали массовую драку в Симферополе, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». С травмами в больницу обратились четыре человека, но в полицию заявлений не поступало.

Инцидент произошел у кальянной Chill Avto. Пятеро посетителей заведения вышли на перекур и встали у стены, на которой в качестве декора висели старые украинские госномера. Проходившая мимо группа мужчин сочла, что посетители кальянной имеют какое-то отношение к Украине, и начала драку.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как участники потасовки наносят друг другу удары руками и ногами, а очевидцы пытаются разнять их.

После прекращения стычки нападавшие зашли в кальянную и потребовали от всех посетителей предъявить документы. В случае неповиновения они пообещали открыть стрельбу, но дальше угроз дело не пошло. Вскоре после этого зачинщики драки покинули заведение.

Ранее сообщалось, что в московском районе Северное Бутово произошла массовая драка между посетителями питейного заведения. Один из участников получил пивным стаканом по лицу и ему пришлось обратиться за медицинской помощью.