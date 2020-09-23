В подмосковном Пушкино восстановили Музыкальный колледж имени Прокофьева

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В среду, 23 сентября, в подмосковном Пушкино состоялось открытие восстановленного после пожара Музыкального колледжа имени Прокофьева.

В торжественной церемонии открытия учреждения приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и народный артист России Игорь Бутман, передаёт телеканал «360».

Это легендарный колледж. Его преподаватели, выпускники работают в самых разных местах — будучи одарёнными и талантливыми людьми, учат следующие поколения. То, что мы с вами сделали, — новый уровень. Это и современное здание, и современные классы, — отметил губернатор в ходе торжественной церемонии.

Вместе с Бутманом и Воробьёвым ребята из колледжа исполнили песню «Подмосковные вечера». Народный артист России играл на саксофоне.

Пожар в колледже произошёл в ночь на 4 февраля 2016 года. Тогда губернатор посетил Пушкино и дал обещание восстановить учреждение.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Московской области с начала 2020 года усилили борьбу с халатными управляющими компаниями. Ряд особо неблагонадёжных УК уже ликвидировали, но несколько организаций, взятых на особый контроль, всё ещё функционируют.

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