В Петербурге девушка умерла во время пластической операции

В Санкт-Петербурге во время пластической операции на нос (ринопластика) умерла 31-летняя девушка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

31-летняя имидж-консультант Марина хотела исправить форму носа, специально приехала в Петербург из Москвы. Операция плановая, все анализы были в норме, обследование не выявило противопоказаний.

Однако во время операции температура тела пациентки вдруг подскочила до 42 градусов. Медики клиники тщетно пытались спасти девушку, скорая помощь также не смогла помочь, сообщает канал.

Предварительно причиной смерти названа резкая реакция организма на анестезию. Правоохранители возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее специалист назвал топ-3 самых популярных пластических операций среди мужчин. За последние четыре года наметилась тенденция на липомоделирование живота. Мужчины не могут избавиться от жировых отложений в области передней брюшной стенки и на боках. Они хотят сделать себе спортивную фигуру, «кубики» и убрать по максимуму жир.

На втором месте остаётся блефаропластика, потому что она частично улучшает зрение. На третьем месте — подтяжка лица, а также операции по подтяжке после резкого сброса веса.