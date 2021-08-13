«Убрать жир»: хирург назвал популярные у мужчин пластические операции

Пластический и эстетический хирург Халиль Диятдинов назвал NEWS.ru топ-3 самых популярных пластических операций среди мужчин, а также рассказал, зачем мужчины пытаются улучшить свою внешность.

С каждым годом количество пациентов-мужчин увеличивается ровно в два раза, потому что мужчины начали за собой следить. Многие стали понимать, что внешний вид связан с профессией, с заработком, плюс ко всему, их жёны следят за собой, — рассказал врач.

К хирургам обращаются мужчины в возрасте от 35 до 70 лет. Самым возрастным у Диятдинова был 72-летний пациент. Общее число мужчин среди всех клиентов составляет 25%, то есть примерно каждый четвёртый.

По словам Диятдинова, многие пациенты обращаются не для того, чтобы выглядеть лучше, а чтобы поправить своё здоровье, например сделать липосакцию.

У пациента случился бракоразводный процесс после 25 лет совместной жизни. Мужчина долго колебался, но решил сделать пластическую операцию: полную подтяжку лица, подтяжку шеи, подтяжку бровей. Мужчины тоже стараются себя поддерживать [в хорошей форме], есть много причин, способствующих этому: различные проблемы в жизни или просто неуверенность в себе. Мужчины стали догонять женщин в этом вопросе, — рассказал хирург.

Он также добавил, что часто в клиники обращаются пациенты с нерешёнными психологическими проблемами. Они пытаются избавиться от них с помощью пластики. Таким людям в операции отказывают, но они могут обратиться к другим врачам и умолчать об истинной цели операции.

Специалист назвал топ-3 самых популярных операций среди мужчин. По его словам, за последние четыре года наметилась тенденция на липомоделирование живота. Мужчины не могут избавиться от жировых отложений в области передней брюшной стенки и на боках. Они хотят сделать себе спортивную фигуру, «кубики» и убрать по максимуму жир.

На втором месте остаётся блефаропластика, потому что она частично улучшает зрение. На третьем месте — подтяжка лица, а также операции по подтяжке после резкого сброса веса.

Диятдинов признался, что мужчины являются более капризными пациентами, поскольку они больше переживают на тему внешности. Он пояснил, что пациенты, которые обращаются к доктору именно за красотой, в среднем возрасте 45 лет, пытаются навязать доктору своё мнение, рассказать, как «всё должно быть». По словам специалиста, чаще всего у таких пациентов поверхностные знания.

С такими пациентами нужно очень долго разговаривать. Всё объяснять, наглядно на фотографиях. С женщинами работать приятнее, потому что они доверяют своему врачу, нежели мужчины, которые более своенравные и своевольные, — пояснил специалист.

Ранее Зиятдинов развеял мифы о влиянии жары на пластические операции. Медик пояснил, что главное — это гигиена и качественно сделанная операция.