В Пермском крае разрешили нарушать самоизоляцию для ухода за пожилыми

https://static.news.ru/photo/af687a60-75a6-11ea-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Пермского края, которым необходимо ухаживать за больными и пожилыми людьми, правительство региона решило сделать исключение в соблюдении режима самоизоляции.

Оперштаб решил сделать исключение для людей, которым необходимо ухаживать за маломобильными гражданами, — цитирует РИА Новости врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Отмечается, что под эту категорию подпадают граждане, которые будут ухаживать не только за больными и пожилыми людьми, но и за жителями, нуждающимися в паллиативной помощи.

Чтобы получить пропуск по уходу за больными, необходимо подать заявку в территориальные органы Министерства социального развития региона. При этом нужно указать фамилию, имя и отчество, возраст, адрес нуждающегося в уходе лица, а также личные данные граждан, которые будут обеспечивать уход.

Как писал NEWS.ru, заразившийся COVID-19 житель Пермского края скончался в больнице 31 марта, он стал первой жертвой опасного вирусного заболевания в регионе. Уточняется, что у мужчины были сопутствующие тяжёлые заболевания, связанные с онкологией.