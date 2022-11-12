В Пермском крае мужчина убил семью с ребенком, после чего покончил с собой

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В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства семьи с четырехлетним ребенком в Осе, сообщили в пресс-службе регионального СК. Следователи выяснили, что к преступлению причастен мужчина, который после случившегося покончил с собой.

Трупы обнаружили в квартире одного из жилых домов. Следователи нашли тело мужчины 1992 года рождения с ножевыми ранениями. Во время обыска по месту проживания убитого в квартире жилого дома были также обнаружены тела супруги погибшего и их малолетнего сына.

В ходе проведения следственных действий добыты доказательства, подтверждающие причастность к совершению особо тяжких преступлений мужчины 1997 года рождения, который свел счеты с жизнью, — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Ранее московские полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка. Инцидент произошел на востоке Москвы. В ближайшее время им должны предъявить обвинения. Следствие намерено просить суд избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы.