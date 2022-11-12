Задержаны подозреваемые в убийстве подростка на востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвоские полицейские задержали двух подозреаемых в убийстве 14-летнего подростка. Инцидент произошел на востоке Москвы. Об этом сообщает СК РФ по региону. С задержанными проводятся следственные действия.

По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения, — говорится в сообщении.

В лижайшее время подозреваемым должны предъявить обвинения. Следствие намерено просить суд выбрать меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Тело 14-летнего подростка без верхней одежды было обнаружено прохожими днем 16 октября около озера Святое в Косино-Ухтомском райне Москвы.. Ранее он не вернулся домой после прогулки со сверстниками. Сначала прохожие решили, что молодой человек «занимается йогой», поскольку он сидел на корточках, его голова была наклонена, а одежда аккуратно сложена рядом. Люди попытались поинтересоваться, все ли у него в порядке, но мальчик не ответил и тогда вызвали полицию.

По данным правоохранителей, у подростка были выявлены многочисленные повреждения в области лица и туловища.

Подозреваемые скрывались за педелами московского региона.