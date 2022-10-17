В Москве нашли мертвого подростка в неестественной позе «МК»: на востоке Москвы нашли мертвого подростка, сидевшего в неестественной позе «йога»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы найдено тело мертвого подростка с множественными повреждениями на лице и туловище. Прохожие, совершившие страшную находку, изначально решили, что молодой человек занимается йогой, поскольку его тело находилось «в неестественной позе». Об этом пишет МК.

Тело обнаружили 16 октября около озера Святое в Косино-Ухтомском районе столицы. накануне подросток отправился гулять со сверстниками и не вернулся домой. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщает МК, тело случайно увидели прохожие, гулявшие в парковой зоне. Сначала они решили, что молодой человек «занимается йогой», поскольку он сидел на корточках, его голова была наклонена, а одежда аккуратно сложена рядом. Люди попытались поинтересоваться, все ли у него в порядке, но мальчик не ответил и тогда вызвали полицию. Также, по данным издания, нашедшим тело прохожим показалось, что погибший выглядел значительно старше своих лет.

По имеющимся данным. погибшего всю ночь искали родители и младший брат. Последний утверждал, что парень хотел пойти на драку.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, родственников и знакомых подростка, изучают записи видеокамер и маршрут передвижения погибшего.

Ранее саратовский суд санкционировал заключение под стражу 14-летней девушки, подозреваемой в жестоком убийстве своей 10-летней сестры.По данным следствия, тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами было обнаружено вечером 13 октября в одной из квартир дома по улице Батавина в Саратове. Было заведено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. В совершении преступления подозревается 14-летняя сестра погибшей.

Также сообщалось, что тело трёхлетнего ребёнка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома в Москве. Следователи задержали 27-летнюю мать, подозреваемую в убийстве. Омбудсмен по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что родительница состояла на учёте в психиатрическом стационаре.