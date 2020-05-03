В Московской области не пустят в общественный транспорт без маски

https://static.news.ru/photo/448821c4-8cc0-11ea-9175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

В общественный транспорт Подмосковья с 12 мая можно будет входить только при наличии медицинской маски.

Первый замминистр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова отметила, что до введения обязательного ношения средств индивидуальной защиты, с пассажирами будут проводить разъяснительную работу по поводу ношения масок, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что особенный контроль будет на пересадочных узлах, автовокзалах, остановках общественного транспорта и железнодорожных вокзалах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Московской области более 30 человек пытались проехать на общественном транспорте без QR-кодов. Отмечается, что было проведено более шести тысяч проверок за два дня — 30 апреля и 1 мая 2020 года.