У военкомата в Петербурге прогремел взрыв «Фонтанка»: у военкомата в Петербурге прогремел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Фонтанка» со ссылкой на источники сообщает, что у здания военного комиссариата Невского района Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По информации издания, источник звука может располагаться в шахте, которая ведет в заброшенное бомбоубежище. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

По данным «Фонтанки», звук взрыва был слышен 5 сентября около 12:00 у здания военкомата по улице Крупской, 5 в Санкт-Петербурге. Источник издания уточнил, что устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой. По его словам, в результате взрыва была повреждена вентиляционная шахта. В материале говорится, что в результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что у здания военного комиссариата Сергиева Посада обнаружили металлический снаряд. Как рассказали очевидцы, после взрыва на складе пиротехники горожане начали находить как пустые снаряды, так и наполненные неизвестным содержимым.

Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел днем 8 августа на пиротехническом складе площадью 1,6 тысячи квадратных метров. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, после инцидента за медицинской помощью обратились 52 человека, некоторые из них получили легкую контузию. Шестеро пострадавших попали в реанимационном отделении районной больницы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.