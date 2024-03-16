Стало известно, в каком городе лидер «Руки Вверх!» проголосовал на выборах Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков проголосовал на участке в Тольятти

Фото: vk.com/gorod_togliatti

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков проголосовал на выборах президента в Тольятти

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков проголосовал на выборах президента на участке в городе Тольятти. Певец специально открепился, чтобы заполнить бюллетень по дороге на гастроли. В администрации городского округа уточнили, что певец голосовал на участке, расположившемся в школе № 16.

Был приятно удивлен. Шел с настроем «сделать дело», а попал, как в детстве было, когда с мамой ходил, в такую праздничную, семейную атмосферу. Сотрудники улыбаются, многие приходят всей семьей, люди что-то обсуждают, покупают, угощаются, музыка играет. И людей много, что радует, потому что оставаться в стороне, а потом жаловаться, сидя на диване, — так себе история, — сказал Жуков.

Позже Жуков рассказал в Telegram, что едет на гастроли через родной Димитровград — ближайший город к Самарской области на пути к Ульяновску. Там у группы запланирован концерт.

Ранее народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ в Иркутске. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов. Актер посетил избирательный участок в школе № 11. На опубликованных мэром кадрах с избирательного участка Безруков заявил, что его супруга Анна родом из Иркутска. Он добавил, что его дети «наполовину сибиряки», поэтому этот город и для него тоже является родным.