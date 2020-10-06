Россияне написали заявление на учительницу, заставившую их сына извиняться

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В Болотнинском районе Новосибирской области родители третьеклассника написали заявление в полицию с жалобой на непедагогичные методы воспитания, применяемые в отношении их ребёнка. Учительница мальчика заставила его извиняться за избиение одноклассника.

Подробности истории приводит «КП-Новосибирск». Два друга из третьего класса — Александр и Константин — заработали в школе репутацию нарушителей спокойствия, регулярно устраивая драки. В очередной раз мальчиков вызвали к директору после того, как они на перемене побили своего одноклассника Алексея.

Сначала вызвали Костика и его родителей для беседы, стали всё выяснять. Костик признался, что бил, но сказал, что его подначивал Саша. Позвали в кабинет и зачинщика. Он тоже сознался, — рассказала учительница.

Мальчиков заставили извиниться перед побитым одноклассником при классе и пообещать, что больше они так делать не будут.

Это ведь уже не первый случай: эти мальчики и раньше обижали Алёшу. Классный руководитель даже несколько раз провожала ученика до дома, чтобы его не трогали, — сообщила педагог.

Александр и Константин рассказали родителям об извинениях, которые их заставили принести. На следующее утро в школу явился отец Саши. Многодетный безработный мужчина ругался с учительницей, а мать, которая сама работает педагогом начальных классов в другой школе, в этот момент писала заявление в полицию.

Мой сын никого не бил. Конфликт такой уже не в первый раз. После разбирательств выяснялось, что мой ребёнок не виноват. Я хотела, чтобы социальный педагог извинилась перед ним за ложное обвинение, — объяснила свои мотивы мама Александра.

Вскоре в сельскую школу пришли полицейские и изучили записи камер наблюдения. После просмотра видео стало ясно, что Саша и Костя действительно агрессивно себя вели и побили Алёшу. К учительнице санкций применять не стали.

Мама Александра признаёт, что погорячилась и заявление писала на эмоциях.

Я тогда психанула, можно было решить всё мирно. Школа у нас хорошая, да и дети... Они же по сто раз ругаются, а потом дружат, — заявила женщина.

Дети действительно помирились и инцидентов с побоями больше не повторялось. Учителя уверены, что родители Александра осознали свою неправоту.

Как ранее сообщал NEWS.ru, администрация школы в сахалинском городе Оха и местная прокуратура проведут проверку в отношении учительницы литературы, которая принесла на урок во втором классе топор и достала его после ошибки одного из учеников.