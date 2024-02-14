Раскрыта новая схема кражи товаров из пунктов выдачи Wildberries В Петербурге женщина притворилась работником Wildberries и вынесла товары из ПВЗ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге раскрыли новую схему кражи товаров из пункта выдачи Wildberries, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, женщина притворилась сотрудником маркетплейса и вынесла из одного ПВЗ заказы почти на 200 тысяч рублей.

Кража произошла в Приморском районе. Неизвестная женщина пришла в пункт выдачи и под видом работника начала сканировать коробки, в которых находились подлежащие возврату товары. Мошенница забрала шесть упаковок, однако заказы не списались с баланса ПВЗ. Тогда злоумышленница убедила сотрудников пункта выдачи, что позиции пропадут из базы, когда их примут на складе, и ушла с товарами. После этого руководство ПВЗ обратилось в полицию.

Ранее сообщалось, что после пожара, вспыхнувшего на складе Wildberries в петербургских Шушарах, активизировались мошенники. Пресс-служба компании предупредила покупателей и призвала не верить «менеджерам», которые звонят по телефону или пишут в социальных сетях, предлагая платные услуги. Гражданам напомнили, что вся актуальная информация публикуется исключительно в официальных каналах Wildberries.