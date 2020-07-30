Путин пообещал Кобзеву помочь с выделением Иркутской области финпомощи

https://static.news.ru/photo/e1c563b8-d278-11ea-876a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кобзев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным заявил, что бюджету региона необходима помощь в размере 10 млрд рублей. Глава государства согласился с этим и пообещал своё содействие в её предоставлении.

Кобзев пояснил, что по договорённости с Минфином регион должен сократить расходы на 22 млрд рублей. Однако их можно урезать только на 10–12 млрд. Дальнейшее сокращение чревато ущербом социально значимым мероприятиям, что может привести к социальной напряжённости.

Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов. Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними уже проработайте, — цитирует ТАСС Путина.

Президент добавил, что для получения финпомощи власти области должны представить письменное обращение.

Путин также добавил, что в Иркутской области достаточно острых проблем, но при этом она развивается удовлетворительно.

Ранее NEWS.ru писал, что президент пообещал вновь посетить город Тулун, сильнее всего пострадавший в результате наводнения в регионе в 2019 году, и оценить результаты восстановительных работ.