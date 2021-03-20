Правительство Пензенской области не может назначить врио губернатора

https://static.news.ru/photo/a60cb654-8a48-11eb-a1f9-96000091f725_660.jpg Правительство Пензенской области Фото: pnzreg.ru

Иван Белозерцев, несмотря на задержание по подозрению в получении взятки, продолжает оставаться в должности главы Пензенской области. У правительства региона нет полномочий для назначения врио губернатора.

В настоящий момент для принятия на региональном уровне решения о назначении исполняющего обязанности губернатора Пензенской области нет юридических оснований, поскольку правительство региона не располагает документом о том, что действующий губернатор Иван Белозерцев не может сейчас исполнять свои обязанности, — сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

По его словам, принять такое решение на региональном уровне невозможно и потому, что постановление о назначении врио должен подписывать действующий губернатор. Кроме того, это решение могут принять на федеральном уровне.

Правительство Пензенской области после задержания Белозерцева продолжает работать в штатном режиме, сообщила ранее пресс-секретарь главы региона Дина Черёмушкина.

Как писал NEWS.ru, Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По предварительным данным, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «БИОТЭК» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте. В домах и на рабочих местах фигурантов дела уже прошли обыски.