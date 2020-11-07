Песков высказался о назначении врио главы Белгородской области

https://static.news.ru/photo/ab954430-2272-11eb-854e-fa163e074e61_660.jpg Денис Буцаев (в центре) Фото: belduma.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал оперативно озвучить имя временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области, как только будет принято решение о его назначении.

Он уточнил, что кадровые решения президента никогда не анонсируются.

Как только президент примет решение о назначении исполняющего обязанности, мы проинформируем. Будет выпущен соответствующий указ. Президентские кадровые решения мы никогда не анонсируем, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос о сроках назначения врио губернатора Белгородской области.

Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, 17 сентября объявил о своей отставке, подписав распоряжение о назначении своим первым замом экс-главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Его кандидатуру единогласно утвердила областная дума на заседании 22 сентября.

Как писал NEWS.ru, политтехнолог Евгений Минченко считает, что решение об отставке Савченко связано исключительно с его возрастом. По мнению эксперта, президент выбрал момент для отставки сразу после выборов в Белгородскую областную Думу, так как это даёт «возможность назначить сенатора». Политтехнолог также заявил, что все губернаторы, у которых срок полномочий заканчивается в 2021 году, находятся в зоне риска. Наиболее прочные позиции, по мнению Минченко, у глав Татарстана, Севастополя и Ленинградской области (Рустам Минниханов, Михаил Развозжаев и Александр Дрозденко соответственно).