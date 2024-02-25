Колесо грузовика отлетело во встречный поток машин и ранило человека Колесо грузовика отлетело во встречный авто и ранило человека под Екатеринбургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля — у большегруза отлетело колесо в движущийся по встречной полосе Ford. Пострадал один человек, говорится в группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, находившийся в легковом автомобиле человек отделался царапинами.

Грузовик двигается со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, и на 155-м километре у грузовика на полном ходу отлетает колесо прямо во встречные автомобили. И прилетает в автомобиль Ford, — говорится в сообщении.

В феврале у грузовика МАЗ во время движения отсоединилось колесо, которое отлетело в 36-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, стоявших на обочине. Пострадавшую поместили в реанимационное отделение. Несколько дней она провела в коме и скончалась, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что жертвами массовой аварии в Адыгее стали три человека. Три автомобиля столкнулись по дороге в станицу Ханскую. Погибли 60-летний мужчина и 56-летняя женщина — оба жители Краснодарского края, а также 27-летний житель Республики Адыгея.

В начале февраля крупная авария произошла в центре Санкт-Петербурга, на Пяти углах. Mercedes сбил переходившую дорогу девушку с такой силой, что она отлетела на лобовое стекло другой машины, и протаранил несколько автомобилей.