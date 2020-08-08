Дегтярёв выяснит имена ремонтировавших рухнувший под молодожёнами мост

https://static.news.ru/photo/52d28164-d966-11ea-ab48-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен выяснить, кто ремонтировал рухнувший под молодожёнами мост в Верхнебуреинском районе. Инцидент в посёлке Чегодомын произошёл 7 августа.

Чиновники отчитались мне, что мост был отремонтирован и всё было хорошо. Я на месте разберусь, кто ремонтировал, на какие средства и почему молодожёны во время фотосессии упали, причём невеста ещё и беременная. Обязательно завтра утром их навещу, — пообещал Дегтярёв, находящийся в рабочей поездке в Верхнебуреинском районе, в своём Instagram.

Подвесной деревянный мост через реку Чегодомын обрушился в момент свадебной фотосессии. В воду упало более 10 человек, в том числе дети. Всем удалось выбраться на берег. Две женщины (одна из них — невеста) получили ушибы ног.

Проверку произошедшего уже начал Следственный комитет.

Ранее NEWS.ru писал, что Дегтярёв поручил подчинённым подготовить документы, чтобы запросить у федеральной казны финансирование на расселение аварийного жилья в посёлках Верхнебуреинского района, который не попал в программу расселения в этом году. Решение он принял после посещения посёлков, где люди живут в бараках, построенных ещё японскими военнопленными.

Михаил Дегтярёв стал временно исполняющим обязанности главы региона 20 июля. Его назначение последовало за отставкой губернатора Сергея Фургала, которого президент уволил ввиду утраты доверия.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и вывезли в Москву. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Фургал возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России» (сам Фургал — член ЛДПР). Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку, писал NEWS.ru.