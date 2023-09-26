Людей с детьми не пустили в укрытие во время тревоги в Севастополе Детей выгнали из Дворца культуры рыбаков во время тревоги в Севастополе

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Детей и посетителей Дворца культуры рыбаков в Севастополе выгнали на улицу во время воздушной тревоги вечером 25 сентября, сообщает Telegram-канал Baza. Опубликовано видео с места, снятое очевидицей. На кадрах мужчина, представившийся пожарником ДКР, сообщил, что в укрытие велели пускать только сотрудников учреждения.

Я инженеру позвонил, он сказал, что [укрытие] только для сотрудников. У вас в своих домах есть, — сказал представитель пожарной безопасности ДКР.

Во время тревоги в Севастополе 25 сентября было прекращено движение наземного и морского транспорта. Часть горожан в это время находились в ДКР на улице Павла Корчагина. По данным канала, после объявления тревоги мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, выгнал всех посетителей на улицу.