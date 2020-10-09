Дегтярёв заявил, что перенос столицы в Хабаровск неизбежен

https://static.news.ru/photo/1a0efc80-0a3b-11eb-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что через несколько десятилетий Хабаровск станет столицей России. Это станет возможным, если город решит все проблемы, связанные с инфраструктурой и оттоком населения.

По его словам, перенос столицы — это «неизбежный процесс», ведь на Дальнем Востоке в ближайшем будущем будут решаться многие геополитические вопросы. Врио губернатора Хабаровского края также отметил, что данная идея пришла к нему после того, как президент России Владимир Путин предложил ему возглавить регион.

Центр мира в 21-м веке будет в этой части полушария, то есть на востоке, — подчеркнул Дегтярёв, слова которого приводит «Интерфакс».

Назначение Дегтярёва на должность врио губернатора Хабаровского края состоялось 20 июля 2020 года после ареста Сергея Фургала.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом.

Ранее NEWS.ru писал, что Фургал после жалоб на ухудшение зрения дождался визита врача-офтальмолога в СИЗО. Специалист выписал экс-губернатору Хабаровского края очки, но при этом заметил, что у бывшего главы региона прекрасные показатели зрения для его возраста.