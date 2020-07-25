Дегтярёв впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв впервые после назначения вышел к участникам акций, которые проходят в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала с 11 июля.
Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти. Про Фургала ещё раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь. Но регион не может оставаться без руководителя, — заявил Дегтярёв участникам акции.
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Я от людей не прячусь, общаться не боюсь. Москва всё услышит, — подчеркнул он в конце встречи.
Как писал NEWS.ru, во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярёва прошла колонна машин — участников автопробега в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение. Также он пообещал, что ЛДПР будет оказывать поддержку Сергею Фургалу. Он отметил, что основной своей миссией видит налаживание жизни в преддверии зимы и учебного года в оставшемся без главы регионе.
С 11 июля в Хабаровске проводятся несогласованные акции из-за ареста Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах.
20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.
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