Дегтярёв впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/027ba926-cf42-11ea-9079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Реутов/khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв впервые после назначения вышел к участникам акций, которые проходят в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала с 11 июля.

Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти. Про Фургала ещё раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь. Но регион не может оставаться без руководителя, — заявил Дегтярёв участникам акции.

На его странице в Instagram велась прямая трансляция встречи. На вопрос горожан, готов ли он возглавить митинг в поддержку Фургала, раз так переживает за него, Дегтярёв ответил, что не готов. Причиной он назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе в связи с распространением коронавируса. Врио губернатора общался с людьми в медицинской маске.

Я от людей не прячусь, общаться не боюсь. Москва всё услышит, — подчеркнул он в конце встречи.

Как писал NEWS.ru, во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярёва прошла колонна машин — участников автопробега в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение. Также он пообещал, что ЛДПР будет оказывать поддержку Сергею Фургалу. Он отметил, что основной своей миссией видит налаживание жизни в преддверии зимы и учебного года в оставшемся без главы регионе.

С 11 июля в Хабаровске проводятся несогласованные акции из-за ареста Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.