Дегтярёв предостерёг хабаровчан от «демонизации»

https://static.news.ru/photo/9b2ec5fa-d595-11ea-83be-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что местных жителей «демонизируют» в федеральных ток-шоу на фоне митингов, а также сказал о поддержке местных СМИ.

Я вижу, что в Хабаровском крае живут свободные и трудолюбивые люди. После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края, — передаёт слова Дегтярёва на встрече с руководителями СМИ пресс-служба.

Он также выразил надежду, что в скором времени с ними будет найден общий язык. По его мнению, выстроить диалог поможет создание народного совета. СМИ, в свою очередь, выразили готовность транслировать эти встречи.

В пресс-службе добавили, что коммерческие доходы средств массовой информации из-за падения рынка рекламы снизились на 60%.

В ближайшее время мы рассмотрим, как можно помочь СМИ в данном вопросе, какие дополнительные меры поддержки внедрить или разработать, — подчеркнул Дегтярёв.

3 августа врио губернатора Хабаровского края встретился с мэром Хабаровска. Дегтярёв и Кравчук обсудили нацпроекты «Жильё» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», повышение качества общественного транспорта и вопросы благоустройства города. Кроме того, темой обсуждения стало заселение жильцов рухнувшего дома в новые квартиры.

Как ранее писал NEWS.ru, Дегтярёв пообещал лично проверить процесс заселения жильцов рухнувшего дома в Хабаровске в новые квартиры.