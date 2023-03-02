«Четыре прилета»: глава курского поселка Теткино раскрыл детали обстрела Глава курского Теткино: по поселку было четыре прилета, один человек погиб

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава поселка Теткино (Курская область) Сергей Призенко рассказал NEWS.ru о деталях обстрела со стороны ВСУ. Он предположил, что ВСУ действовали с территории «небольшого города» Белополье (Сумская область, Украина). По его словам, один человек погиб и еще один — получил ранения средней степени тяжести.

У нас один человек погиб, получив осколочное ранение, скорее всего, наверно, от потери крови [умер], второй получил ранение средней тяжести. Повреждены: ЛЭП, газовые системы повреждены, которые к домам идут, частично дома повреждены осколками (кровля, изгороди). Было четыре прилета, буквально [за] несколько минут. Специальные службы, что касается газа, перекрыли. Электрики уже осведомлены, вывели из эксплуатации ту линию, как только добро получат, будут выезжать на восстановительные работы. Это минометный обстрел был, ДРГ выехала, отстрелялась и умчалась. Там (на Украине. — NEWS.ru) есть город небольшой такой — Белополье, где-то в ту сторону, — подчеркнул Призенко.

Про обстрел Теткино 2 марта сообщил глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, российские военнослужащие открыли ответный огонь по позициям противникам. Других подробностей Старовойт не привел и пообещал дополнить информацию позже.

24 февраля Вооруженные силы Украины больше часа наносили удары по приграничным районам Курской области. Один из снарядов попал в жилой дом в селе Попово-Лежачи. Старовойт подтвердил факт обстрелов и заявил, что суммарно 13 снарядов нанесли существенный урон инфраструктуре села. По его словам, в результате обстрелов пострадали девять домовладений в Попово-Лежачи, также в населенном пункте полностью пропал свет.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области. Позднее силовые структуры Брянской области подтвердили, что ведется боестолкновение с украинскими диверсантами.