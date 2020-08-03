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Более 80 жильцов эвакуировали из дома в Москве после возгорания газопровода

17:02, 03 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание газопровода на юге Москвы привело к эвакуации свыше 80 человек из 12-этажного жилого дома.

Произошла утечка газа с последующим возгоранием в жилом доме на улице Автозаводская,цитирует РИА Новости сообщение экстренных служб.

Спасатели добавили, что обстоятельства происшествия выясняются.

Как писал NEWS.ru, в Москве звонок в полицию о подгоревшем супе стал причиной выезда на место целого пожарного расчёта.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что никакого возгорания не было и в помине. 74-летний мужчина пожаловался на то, что у него подгорел суп. Даже в медицинской помощи он не нуждался. В настоящее время по факту инцидента организована проверка. Её проводит участковый уполномоченный полиции.

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