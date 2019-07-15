https://static.news.ru/photo/5fd04254-a6f2-11e9-b0d7-fa163e074e61_1024.jpg Павел Никулин Фото: Pavel Nikulin/facebook.com

Главного редактора альманаха moloko plus Павла Никулина удерживают в аэропорту Домодедово без объяснения причин. Об этом сообщает Профсоюз журналистов.

Никулина «останавливали для допроса на вылете в Мюнхен 8 июля 2019 года и назад — из Мюнхена 15 июля 2019 года», говорится в сообщении на сайте организации .

Причин задержаний не называли. Допросили. Где работаю, где учусь, как часто езжу в другие страны, в какие, зачем. Где живу, с кем живу. Чем занимаются родители. Говорят, что документ потребовал «дополнительной проверки». В руках у ФСБшника карточка пассажира, на ней — моя фотография, как на загранпаспорте. Спрашивает, куда летаю. При этом у него перед глазами явно есть список моих перелётов, — сообщил Павел Никулин.

В Профсоюзе журналистов не исключают, что «задержание может быть связано с общественной деятельностью Павла».

Мы требуем немедленно освободить нашего друга и коллегу! — подчеркнули в организации.

Как писал News.ru, в марте Павла Никулина задерживали в Минске, а до этого в Нижнем Новгороде.