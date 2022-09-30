В Минтруде предложили дать самозанятым возможность уходить на больничный

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На VII Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ) в Сочи, организованной при поддержке Фонда Росконгресс, Минтруд представил модель добровольного социального страхования для самозанятых, которая позволит им получать пособие по временной нетрудоспособности по состоянию здоровья — иными словами, самозанятые получат возможность уйти на оплачиваемый больничный отпуск. По словам замминистра труда и социальной защиты России Андрея Пудова, размеры выплат будут зависеть от страхового стажа и величины периода уплаты им взносов.

Размер выплаты по больничному в предлагаемой модели страхования будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты им взносов. При этом в стаже самозанятого будет учитываться и тот период, который был отработан по трудовому договору в прошлом, — объяснил он.

Размер ежемесячного страхового взноса будет рассчитываться исходя из базового страхуемого дохода: на 2023 год он составит 32 484 рубля. Ежемесячный взнос будет составлять 1247 рублей. При этом если самозанятый в течение длительного времени не пользуется выплатами по добровольному социальному страхованию, то размер взносов будет снижен.

Программа добровольного страхования предполагает больничные в следующих ситуациях: заболевание, травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения, карантин застрахованного или его ребенка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или недееспособного члена семьи.

На Всероссийской неделе охраны труда ранее директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на привлечение экспертов делового и научного сообществ, а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации для участия в совместных проектах в социально-трудовой сфере.