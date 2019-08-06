Уже на днях петербургский избирком может приступить к рассмотрению жалоб, поданных против одного из фаворитов губернаторских выборов, известного режиссера Владимира Бортко. Вот уж действительно, сколько раз говорилось о том, что стоит кому-то заняться постановкой или экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», как рискнувший на такой шаг тут же начинает попадать в разные неприятные ситуации. Эти злоключения и называются проделками Воланда.

Владимир Бортко Сергей Савостьянов/ТАСС

Впрочем, у питерских Воландов несколько другие имена, хотя и несколько в стиле героев Михаила Булгакова — Дмитрий Шпак, муниципальный депутат Владимир Козыро и некоторые другие весьма внимательные граждане, которые, видимо, с лупой изучали весь информационный поток претендента на Смольный. Дело в том, что жалобщики обратили внимание на предвыборные материалы кандидата и его интервью «Новой газете».

В частности, они обиделись за правообладателей литературного наследства Константина Симонова и даже англичанина Киплинга, певца британского колониализма, стихотворные строки которых использовал в целях своей агитации Бортко. Им не понравилось, что строки из симоновского «Сына артиллериста» не подтверждены благословением наследников классика. Со стихами Константина Симонова вообще много политических проблем. Помнится, в свое время сын писателя возмутился, что партия «Наш дом — Россия» использовала его поэтическое восклицание «Если дорог тебе твой дом...». Сейчас прямые наследники вроде пока претензий не высказывали, но есть иные доброхоты. К слову, на наследие Киплинга срок давности в семьдесят лет, как кажется, прошел.

Неравнодушные избиратели обратили внимание и на тот прискорбный факт, что в агитационных материалах режиссер изобразил себя на фоне Петропавловской крепости. Однако для фотоколлажа использовали авторский узнаваемый снимок. Опять же без ссылки на волю фотографа. Ну, собственно, это распространенный предвыборный ляп. Когда штаб кандидата ленится заказать собственный оригинальный кадр и пользуется фотобанком.

КПРФ Губаха/vk.com

На первый взгляд, речь идет о таких мелочах, о которых в культурном обществе и говорить не принято. Но на самом деле, с формальной точки зрения, это реальные нарушения, серьезность которых и должна установить избирательная комиссия. Конечно, она может ограничиться вынесением кандидату просто предупреждения. Но, в принципе, могут последовать и более существенные выводы. Вплоть до снятия кандидата с предвыборного марафона.

Конечно, крайний случай был бы с большим неодобрением воспринят питерской общественностью. Владимира Бортко в городе на Неве любят и ценят. Достаточно вспомнить, с каким гандикапом он выиграл думский мандат в мажоритарном округе северной столицы. К тому же все понимают, что на восьмом десятке без опыта управления городским хозяйством вряд ли можно надеяться выиграть выборы. Как говорится, при всем уважении. Ну, разве что он соберет голоса некоторой недовольной части городской общественности, которая просто хотела бы таким образом выразить властям свое неодобрение. А вот снятие кандидата Бортко могло бы быть воспринято, как лишнее доказательство неуверенности штаба врио губернатора в крепости его позиций.

Но мы понимаем, что выборы — это, как сказал бы классик, не тротуар Невского проспекта. И предвыборной борьбы с её спецификой никто не отменял. Иногда полезно сбить дыхание конкуренту. Отвлечь его от собственно предвыборной кампании, заставить занервничать. Одно слово, Воланд ничего, видать, не забывает.