США затаились перед санкционным прыжком

https://news.ru/storage/news/8f3b30033ec09f7ebca6846509026d26/ec43786c-e0c2-4e42-b7c0-4d235ac8ca85_850.jpg Игорь Иванко/АГН "Москва"

Почему Сенат заблокировал закон о санкциях против России

Американские сенаторы так и не смогли приступить к голосованию по законопроекту, предусматривающему новые ограничения против России за помощь Дамаску. Однако радость, скорее всего, долгой не будет. Как утверждают опрошенные News.ru аналитики, такой шаг Вашингтона — элемент политической игры.

Изначально демократы вообще отказывались голосовать за законопроекты, которые не направлены на окончание «шатдауна». За дальнейшее рассмотрение документа высказались только 56 сенаторов, тогда как необходимый минимум — 60 голосов.

В США не работают или лишь частично функционируют некоторые федеральные ведомства с 22 декабря 2018 года в связи с отсутствием бюджета. Предметом спора стал вопрос включения пункта по строительству стены на границе с Мексикой, на которое планируется дополнительно заложить $5,6 млрд.

Заблокированный законопроект предлагает закрепить санкции против Сирии, которые действуют на основании указов Дональда Трампа. Их президент не сможет отменить без соответствующего одобрения Конгресса. Также документом предполагаются санкции и против основных союзников Дамаска — Москвы и Тегерана за военную и иную помощь. Под ограничения подпадают счета и имущество юридических, а также физических лиц. Кроме того, будут аннулированы действующие американские визы попавших в «чёрный список».

При этом в тексте законопроекта фактически говорится о том, что РФ наносила авиаудары по мирному населению и препятствовала доставке гуманитарной помощи. Однако санкции могут быть приостановлены, если союзники Сирии прекратят подобные действия.

Обольщаться не стоит

Как пояснил News.ru директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин, в сложившейся ситуации обольщаться явно не стоит, так как в американской элите существует устойчивый антироссийский консенсус, который разделяется как республиканцами, так и демократами.

«То, что сейчас этот законопроект заблокирован, — это просто элемент большого торга между двумя крыльями американской элиты, которые формально привязаны к республиканцам и демократам по поводу „шатдауна“. Поэтому нельзя говорить, что там есть сторонники российских властей или их противники. Здесь просто так сложилось, что законопроект о российских санкциях оказался одной небольшой разменной монетой во всей этой истории», — сказал Салин.

Традиционно в нынешней американской политической системе после прихода Трампа на президентский пост демократы в отношении Москвы играют роль злого полицейского, а республиканцы — менее злого. Но и те, и другие настроены на то, чтобы с помощью санкций нейтрализовать и изолировать Россию из мировой политики.

«Говорить о том, что линия на расширение антироссийских санкций подвергнута сомнению ни в коем случае нельзя. Неизвестно, что будет конкретно с этим законопроектом, может, он и не пройдёт, но, в целом, если власти РФ не пойдут навстречу американцам, а они уже частично пошли в случае с „Русалом“, то следует ожидать и других санкций», — уверен собеседник.

Быстрые санкции вредны

В свою очередь руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов склонен считать, что в США опасаются быстро вводить новые санкции, особенно в условиях, когда рынки стабилизировались и мировые цены на нефть вновь начали расти.

«Эти санкции будут неэффективны, и это будет заметно. Да и само обострение, которое может за ними последовать, оно сейчас не очень выгодно, потому что ничего принципиально не даёт. Поэтому пакет санкций и был, скорее всего, заблокирован», — заявил Колташов.

По его словам, это совсем не значит, что история закончена, а означает, что американские правящие круги сошлись на том, что в данный момент им невыгодно усиливать конфликт. Он считает, что сейчас положение таково, что американская экономика нуждается в некоторых российских товарах, которые получают Штаты, например, тот же алюминий.

В целом, говорит эксперт, в Вашингтоне также понимают, что ЕС не пойдёт достаточно далеко. В Брюсселе не будут следовать американской линии на 100% и даже на 50%, а в подобной ситуации вводить односторонние санкции неэффективно.

«Так что рассматривать это как знак примирения не стоит. Это пауза и подготовка, поиск новых условий», — уверен Колташов.

Эксперт не исключает, что санкции будут введены после того, как Украина создаст какое-нибудь очередное обострение, чего исключать никак нельзя. Очередная провокация Киева позволит втянуть Евросоюз в новую санкционную компанию, и тогда будут вводиться ограничения, которые не будут заблокированы Сенатом.

Временное затишье

Политолог Дмитрий Орешкин также думает, что речь идёт о временной передышке. Однако остаётся важной проблема, что образ России продолжает ухудшаться.

«Всплывают всё новые свидетельства того, что раньше считалось незамеченным — признаки вмешательства в выборы и во внутреннюю политику других государств, попытки воздействовать на политический кризис между Украиной и Венгрией. То же самое и в США. Вот сейчас этот скандал с Натальей Весельницкой всплывает. То есть общая тенденция ухудшения имиджа России будет продолжаться и это долгосрочный тренд», — заявил Орешкин.

Он подчеркнул, что вторая составляющая — трамповская. Самое неприятное для него, если всплывёт, что он действительно имел какие-то секретные контакты с Москвой.

«Но для того, чтобы этого не показать, он должен изо всех сил демонстрировать независимость от Москвы. Но он боится, что про него сольют какой-то компромат. В этой ситуации он вынужден действовать так, чтобы заявлять о показной жёсткости и пытаться давить на Москву», — сказал политолог.

Он считает, что Путин нужен Трампу для выработки стратегии, касающейся, например Ким Чен Ына или с точки зрения ближневосточных проблем. Но, как мы видим американский президент раз за разом откладывает встречу со своим российским коллегой, демонстрируя как бы «вторичность» этого направления.

Пока же санкции Сенат не пропускает и вряд ли это чистая инициатива самого Сената, скорее, она как-то была согласована с Дональдом Трампом. Но как только ситуация станет более тревожной для американского лидера и ему понадобится показать, как говорят американцы что «Трамп есть Трамп», тогда санкции будут приняты.