Эксперты, опрошенные News.ru по итогам уходящего года, считают основными событиями 2018 года пенсионную реформу, а также выборы президента и губернаторов.

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. По Конституции РФ, глава государства Владимир Путин был избран на шестилетний срок. Практически сразу после этого была неожиданно объявлена пенсионная реформа, ставшая самым резонансным законопроектом в 2018 году.

При этом её обсуждение началось только в июле и спровоцировало волну протестов, включая митинги. Тем не менее реформа была принята.

После начала обсуждения инициативы 9 сентября 2018 года прошли выборы глав 26 регионов (в 22 регионах — прямые и в четырёх — через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных собраний. В регионах, где губернаторы ушли в отставку после 9 июня, выборы пройдут в единый день голосования 2019 года.

В четырёх регионах (Приморском крае, Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае) были избраны губернаторы не от правящей партии. «Такого не было давно», — сказал News.ru президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов kremlin.ru

Он пояснил, что пенсионная реформа пересмотрела ряд договорённостей между обществом и властью.

«Первые объяснения её начались только в августе. И президенту впервые пришлось обращаться лично по социальному вопросу. И всё это повлияло на осеннюю избирательную кампанию — у нас появилось несколько субъектов, в которых прошли вторые туры губернаторских выборов. То есть протестная активность увеличилась и нужны радикальные решения в социально-экономической сфере», — говорит он.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов согласен, что основной неудачей была пенсионная реформа, с точки зрения политической и социальной стабильности.

«Дело не в самой реформе, она, может быть, была нужна и были у неё резоны, другое дело, как эта реформа проводилась. Здесь фактически всё было провалено», — сказал Шатилов.

Со своей стороны политолог Павел Салин согласен, что во внутренней политике этого года основной тренд — расторжение социального договора между властью и населением.