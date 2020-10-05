Зеленский недоволен Минскими соглашениями и переговорщиками по Донбассу

https://static.news.ru/photo/4d471872-07b5-11eb-9173-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президента Украины Владимира Зеленского не устраивает содержание и очерёдность некоторых пунктов Минских соглашений, подписанных в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, главу государства не устраивает состав переговорщиков в трёхсторонней контактной группе.

В интервью изданию Politico Europe он отметил , что документы были вынужденно подписаны в связи с боевыми действиями. Однако, дал понять политик, сейчас, когда градус напряжения снизился, настала пора провести ревизию осмысленности тех или иных действий.

Я лично недоволен тем форматом «Минска», последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата, — сказал Зеленский.

В частности, подчеркнул он, ключевые противоречия заключаются в последовательности действий по местным выборам в Донбассе и передаче контроля за границей украинской стороне. По словам Зеленского, избирательная кампания должна проходить под юрисдикцией Киева. В противном случае есть опасения, что волеизъявление не станет по-настоящему народным и политически независимым.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский выступил за необходимость диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, без такого взаимодействия не удастся прекратить войну в Донбассе