Зеленский недоволен Минскими соглашениями и переговорщиками по Донбассу

Президента Украины Владимира Зеленского не устраивает содержание и очерёдность некоторых пунктов Минских соглашений, подписанных в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, главу государства не устраивает состав переговорщиков в трёхсторонней контактной группе.
В интервью изданию Politico Europe он
Я лично недоволен тем форматом «Минска», последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата, — сказал Зеленский.
В частности, подчеркнул он, ключевые противоречия заключаются в последовательности действий по местным выборам в Донбассе и передаче контроля за границей украинской стороне. По словам Зеленского, избирательная кампания должна проходить под юрисдикцией Киева. В противном случае есть опасения, что волеизъявление не станет по-настоящему народным и политически независимым.
Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский выступил за необходимость диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, без такого взаимодействия не удастся прекратить войну в Донбассе
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