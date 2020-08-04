Захарова оценила слова Лукашенко о «братских отношениях» РФ и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8638a3ae-d659-11ea-9ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прав, что братские отношения с Россией не подвержены сиюминутным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Под ними (отношениями. — NEWS.ru) прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия, — сказала Захарова ТАСС.

Также она отметила, что Лукашенко является опытным политиком, который «не в первый раз проводит выборы».

В республике на 9 августа назначены выборы главы государства. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Александром Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Ранее Лукашенко во время своего послания заявил, что Россия боится потерять Белоруссию. РФ, по его словам, променяла «братские отношения» с республикой на «партнёрские», писал NEWS.ru.