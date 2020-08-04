Захарова оценила слова Лукашенко о «братских отношениях» РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прав, что братские отношения с Россией не подвержены сиюминутным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Под ними (отношениями. — NEWS.ru) прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия, — сказала Захарова ТАСС.
Также она отметила, что Лукашенко является опытным политиком, который «не в первый раз проводит выборы».
В республике на 9 августа назначены выборы главы государства. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Александром Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Ранее Лукашенко во время своего послания заявил, что Россия боится потерять Белоруссию. РФ, по его словам, променяла «братские отношения» с республикой на «партнёрские», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен