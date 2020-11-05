Врачи обнаружили у Навального обострение хронического панкреатита

https://static.news.ru/photo/8bbcf5aa-200a-11eb-ac45-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Медики считают причиной обострения состояния оппозиционера Алексея Навального обострение хронического панкреатита. Его супруга Юлия заявляла российским врачам, что тот мог почувствовать себя плохо из-за диет, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

Как заявили в правоохранительном ведомстве, жена Навального также предполагала, что диеты были направлены на снижение веса.

Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приёма пищи, питание носило нерегулярный характер, — сказано в заявлении, обнародованном на сайте регионального транспортного управления МВД.

Окончательный диагноз врачами, подчеркнули в ведомстве, установлен «с учётом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований». Таким образом, медики уверены, что речь идёт о нарушении углеводного обмена и обострённой стадии хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции.

Диагноз «отравление» по исследований не подтверждён, отмечено в сообщении.

Кроме того, согласно заключениям экспертов, в биоматериалах и на одежде Навального, а также на предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту города Томска, отравляющих веществ не обнаружено.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября он был выписан.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Страны Евросоюза ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал Навального вероятной сакральной жертвой западных спецслужб