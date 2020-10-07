В Кремле не стали комментировать сравнение Навального с «трезвым Ельциным»

https://static.news.ru/photo/65bff648-088d-11eb-8e84-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин Фото: Eugeniy Azmetiev/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который сравнил оппозиционера Алексея Навального с первым президентом России Борисом Ельциным в молодости.

Такую аналогию глава коммунистической партии озвучил днём ранее на встрече с главой государства Владимиром Путиным. Зюганов заявил, что Навальный — это «молодой Ельцин, только трезвый». Он заверил, что знает «эту породу наизусть».

Мы не думаем, что эта оценка является поводом для каких-то наших комментариев, — цитирует Пескова РИА Новости.

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.

6 октября в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью «Новичка».

Как писал NEWS.ru, в ответ на это Песков заверил, что в Кремле пока не знакомы с заключением ОЗХО, так как не получали его. Однако он выразил надежду, что в документе «будет вся информация, которая необходима».