Хотя ещё недавно в ЦИК заявили, что агитации по поправкам в Конституцию быть не должно, глава комиссии Элла Памфилова фактически её разрешила. Она заявила, что, хотя эта процедура в рамках закона и не прописана, свобода слова в нашей стране позволяет каждому высказывать свою точку зрения. Насколько эта точка зрения справедлива, NEWS.ru узнал у экспертов.

Час голосования по поправкам в Конституцию всё ближе, и с каждым днём всё жарче будут споры вокруг формата и правил, по которым пройдёт обновление Основного закона. Пока что ничего этому голосованию, как утверждают социологи, не угрожает.

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили , что две трети россиян намерены выразить своё мнение по этому вопросу в бюллетенях, а 60% из них — поддержать поправки. При этом против — только 14%, ещё 17% не определились. Кроме того, специалисты подчеркнули и партийную принадлежность респондентов. Предсказуемо оказалось, что электорат «Единой России» в наибольшей степени (83%) поправки поддерживает. Сторонники «Справедливой России» и ЛДПР тоже в большинстве за — 65 и 54 процента соответственно. Меньше всего желающих переписать Конституцию на предложенных условиях среди коммунистов: 43% сторонников КПРФ за, 39% — против. Собственно именно Геннадий Зюганов и его однопартийцы из числа думских политиков активнее всего агитируют за то, чтобы отказаться от конституционной реформы в её нынешнем виде. И в партийных кругах это приносит некоторый результат.

Вопрос агитации был поднят и на очередном заседании Центральной избирательной комиссии. Её глава Элла Памфилова отвечала на претензии о том, что её ведомство позволяет себе призывать голосовать за поправки в Конституцию. Разумеется, обвинений в предвзятости ЦИК она не приняла и заявила, что комиссия занимается исключительно информированием граждан о сути поправок.

cikrf.ru

Ранее оппозиция в рамках кампании «Нет» направила в ЦИК письмо, где потребовала выделить время и рекламные площади для призывов голосовать против предлагаемых поправок. Это требование было подкреплено теми соображениями, что за них агитация идёт и по телевидению, и на билбордах. В ответ член Центризбиркома РФ Майя Гришина заявила, что закон о проведении общероссийского голосования по конституционным правкам предусматривает только информирование граждан, а не агитацию.

Однако Памфилова скорректировала показания своей коллеги, найдя для агитации место. Она объяснила, что разрешено всё, что не запрещено, и каждый может высказывать свою точку зрения по вопросу публично, чем и занимаются противники поправок.

Весь интернет, все социальные сети — там преобладает их агитация негативная на грани фола иногда, вранья и лжи. Прекрасно агитируют против и при этом плачутся, что они не могут агитировать, — подчеркнула она.

Вряд ли оппозицию и противников поправок такая точка зрения может устроить: всё-таки одно дело, когда твою точку зрения в том же Фейсбуке прочитает ограниченная и, что важно, изначально разделяющая твою позицию аудитория, и совсем другое — когда в эфире центральных каналов в ином ключе выступают звезды шоу-бизнеса и спорта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор Мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев, комментируя для NEWS.ru несовпадение точек зрения по вопросам агитации внутри Центризбиркома отметил, что ЦИК — это коллегиальный орган, каждый член которого имеет право высказывать своё мнение.

Но вообще, я считаю, когда есть такие спорные вопросы — надо ориентироваться на мнение председателя комиссии. Элла Александровна изначально говорила, что не было прописано правил агитации, потому каждый волен агитировать за или против в силу своих возможностей и теми средствами, которые не запрещены законом. Роман Коломойцев исполнительный директор Центра «Группа 32» исполнительный директор Центра «Группа 32»

Глава Ассоциации политических юристов Роман Смирнов отметил, что в федеральном законе о голосовании действительно отсутствует термин агитация, который можно встретить в законе о выборах.

Термин «политическая агитация» надо закрепить в законодательстве и использовать его более широко, чем только по отношению к предвыборной агитации: то есть в рамках агитации за политически партии вне выборов, и было бы уместно его использовать по отношению к общероссийскому голосованию по Конституции. Но, поскольку этот термин не закрёплен, ЦИК как правоприменитель, а не законодатель, руководствуется указами и исходит из тех правовых рамок, что ему отпущены. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Смирнов отметил, что очень важно, чтобы по итогу голосования были сделаны выводы о необходимости совершенствования нормативной базы.

Чем ближе будет голосование, тем больше будет возникать различных спорных вопросов, подобных этому. Но сейчас, если следовать простой логике, ситуация выглядит несправедливо. Представители власти имеют возможность тратить государственные ресурсы, явно призывающие на избирательные участки и чуть скромнее предлагающие проголосовать «за». При этом сторонники альтернативной точки зрения такого финансового а административного рычага просто лишены.