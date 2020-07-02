Собянин: голосование по поправкам сплотило общество вокруг Путина

https://static.news.ru/photo/43d0b2a6-bc6c-11ea-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Плебисцит по поправкам к Конституции РФ — своевременное мероприятие, консолидирующее общество вокруг президента России Владимира Путина, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

По мнению градоначальника, граждане страны сделали свой выбор в сложный, «драматический период» и для столицы, и для страны. Чиновник заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), погубившая тысячи человеческих жизней, спад экономики, тяжёлая ситуация в ряде её отраслей ударили по социальному самочувствию и доходам горожан, чего в последние десятилетия не было.

Именно поэтому такая высокая явка. Именно поэтому такой высокий градус политических дискуссий. Страна, граждане, москвичи сделали чёткий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперёд, — написал Собянин в своём блоге.

Он также поблагодарил москвичей «за их политически ответственную и активную позицию». В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер-министр Михаил Мишустин на открытии заседания кабмина сообщил, что итоги голосования по поправкам усилят персональную ответственность чиновников и поставят перед правительством страны новые задачи. Он также отметил, что результаты плебисцита подтвердили поддержку курса, предложенного главой РФ Владимиром Путиным.

Накануне ЦИК РФ обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-режиме.

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России ближайшее заседание посвятит обсуждению собранных Общественной палатой РФ материалов о ложных публикациях в зарубежных СМИ, посвящённых плебисциту по поправкам в Конституцию РФ, рассказал глава комиссии Василий Пискарёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китайская Народная Республика уважает выбор россиян, сделанный во время голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил 2 июля 2020 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. В ведомстве считают плебисцит одним из важнейших событий в политическом календаре РФ.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали). Непосредственно в день голосования митинг прошёл в Санкт-Петербурге (одного человека задержали), а в Москве активисты выложили своими телами цифру 2036 (год, до которого президент Владимир Путин сможет оставаться на посту главы государства в случае вступления в силу поправок к Конституции) — на этой акции задержали всех участников.